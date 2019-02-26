Оставлены под арестом: адвокатам Кокорина и Мамаева не удалось убедить суд

Мосгорсуд оставил под арестом футболистов Мамаева и Кокорина. Они еще полтора месяца проведут в СИЗО.

Очередная попытка освободить из-под стражи оскандалившихся футболистов провалилась. Мосгорсуд посчитал, что аргументы их адвокатов слабее, чем доводы следствия. Апелляция на арест отклонена.

Никаких эксцентричных выходок: вынесенное Тверским районным судом решение сегодня оспаривали спокойно. Для Павла Мамаева и братьев Кокориных их защитники просили любую меру пресечения, но только не СИЗО, где они сидят с декабря. Ключевой аргумент — все доказательства уже собраны, а значит, на ход расследования никто не повлияет. Удалившись на совещание, судья принял решение оставить все как есть.

За ходом заседания в Мосгорсуде футболисты следили из Бутырки по видеосвязи. Когда каждому предоставили последнее слово, отмолчались: за них сегодня все говорили их адвокаты.

"Сейчас мы сконцентрируемся на том, что будем тщательно готовиться уже к судебному разбирательству дела по существу, и надеемся, что наши доводы рано или поздно найдут свое подтверждение и, соответственно, с должным вниманием будут учтены судами", — рассказал адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

За решеткой придется просидеть как минимум до 8 апреля. Что дальше — снова будет решать суд. После ночных похождений звездной компании по Москве, когда избили федерального чиновника и случайно оказавшегося рядом водителя, Фемиде предстоит определить степень вины каждого. А это — еще не один месяц.