Лыжница Седова финишировала шестой в индивидуальной гонке чемпионата мира

В австрийском Зеефельде состоялась классическая гонка среди женщин на 10 километров в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта. Победительницей заезда стала норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая преодолела дистанцию за 27 минут 02,1 секунды.

Следом за ней к финишной прямой приехала представительница Швеции Фрида Карлссон, отставшая на 12,2 секунды, а третьей стала еще одна норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг. Она финишировала спустя 35,6 секунды после своей соотечественницы.

Лучшее время среди россиянок показала Анастасия Седова, которая завершила гонку с шестым результатом (+1.04,9). Наталья Непряева заняла итоговое седьмое место с отставанием в 1 минуту 07,5 секунды, Юлия Белорукова – 12-е (1.12,0), Алиса Жамбалова – 21-е (+1.39,2).