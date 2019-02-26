Грудинин лишился депутатского мандата и намерен обжаловать решение

Совет депутатов подмосковного города Видное досрочно лишил мандата директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина.

Как передает телеканал "Россия 24", до этого предприниматель лишился должности председателя совета.

Это сделано по требованию прокуратуры, которая обвиняет экс-кандидата в президенты в коррупционных нарушениях.

За лишение проголосовали 11 депутатов из 13. Сам Грудинин на заседании отсутствовал. Директор "Совхоза имени Ленина" уже заявил, что намерен через суд оспаривать решение совета, и подчеркнул, что прокуратура не присылала ему никаких претензий.

Он отметил, что в момент президентской кампании "меня проверили, рентгеном просветили, у меня все указано в декларации".

Грудинин сообщил, что последнюю декларацию сдал в марте 2018 года.

Весной 2018 года бизнесмен участвовал в президентской кампании в качестве кандидата от КПРФ и в результате занял второе место после Владимира Путина, набрав 11,77 % голосов избирателей (за него проголосовало 8 659 206 человек).