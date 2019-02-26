Порошенко пообщался с Волкером на борту "Дональда Кука"

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на борту "очень частого гостя в Черном море" — американского ракетного эсминца Donald Cook. Об этом Порошенко рассказал в "Твиттере", назвав встречу на борту эсминца "символичной". Накануне сообщалось, что американский ракетный эсминец вошел в морской торговый порт Одессы и пробудет там около двух дней.

По словам Порошенко, визит в Одессу американских военных кораблей — демонстрация сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, и США увеличили свое присутствие в Черном море в ответ на просьбу Украины. Он назвал это "важным ответом" на инцидент в Керченском проливе "25 ноября этого года", названный Порошенко "неспровоцированным нападением" и "актом агрессии против украинских кораблей". "Инвестиции США в безопасность Украины", по словам Порошенко, представляют собой "яркое доказательство инвестиций в безопасность всего региона и всего мира".

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины — буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, — нарушили границу России и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение.

Российские пограничники, применив оружие, задержали украинские суда и отконвоировали их в Керчь. Экипажи в составе 24 моряков были этапированы в Москву и арестованы до 24 апреля по обвинению в нарушении государственной границы РФ.

На Украине арестованных моряков называют военнопленными. В России их таковыми не считают, так как они обвиняются в уголовном преступлении, а две страны не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Эсминец "Дональд Кук" — действительно частый гость в Черном море. В один из его заходов туда в апреле 2014 года над эсминцем пролетел российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Это обычная практика облета кораблей западных партнеров, но на Су-24 была установлена система радиоэлектронного подавления "Хибины". Российская система отключила на "Дональде Куке" радар и систему управления вооружениями. Закончилось все тем, что эсминец потерял ход – отказали и двигатели. Если верить американским СМИ, после этого происшествия 27 американских моряков написали рапорты о переводе на другой корабль.

В апреле 2016 года в Балтийском море пара российских Су-24 без вооружений 11 раз облетела вокруг американского корабля. При этом, как возмущенно подчеркивали потом в Пентагоне, расстояние между самолетом и эсминцем было менее 10 метров.