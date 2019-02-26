Борисов пообещал истребителю Су-30СМ "вторую жизнь"

Российский истребитель Су-30СМ унифицируют с Су-35. Это позволить дать самолету "вторую жизнь" и удешевить его. Речь идет, прежде всего, о бортовой электронике и оружии, заявил агентству ТАСС вице-премьер Юрий Борисов. Кроме того, обновленные боевые машины могут быть интересны и индийским заказчикам. Их Су-30МКИ как раз созданы на базе СМ.

Ранее сообщалось, что Су-30СМ получит те же двигатели, что и Су-35 – АЛ-41Ф-1С. Испытания модернизированного истребителя планируют закончить к концу 2019 года.

Основа бортовой электроники Су-30СМ – радиолокационная станция управления "Барс". По данным из открытых источников, она обнаруживает самолет размером с МиГ-29 на расстоянии до 140 километров. Одновременно РЛСУ берет на сопровождение до 15 летательных аппаратов и на 4 из них наводит оружие.

Характеристики "Ирбиса", который ставится на Су-35, выше: летательный аппарат он заметит за 350 километров, 30 целей станция берет на сопровождение, а на 8 из них наводит оружие. Причем радиолокационная система управления подскажет, какие цели самые опасные и каким из имеющегося оружия их лучше обстрелять.