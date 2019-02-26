"Барыс" вышел вперед в серии с "Торпедо" одержав волевую победу

В Континентальной хоккейной лиге стартовал второй день плей-офф, в котором в борьбу вступили еще четыре пары соперников. В первом матче дня "Барыс" на своей площадке одержал первую победу в противостоянии с нижегородским "Торпедо". Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу астанинцев.

Примечательно, что хоккеисты гостей открыли счет первыми, когда на 13 минуте отличился Роберт Саболич. Однако эта шайба оказалась для них единственной. Дальше солировали хозяева. Уже в концовке второго периода Андре Петерсен сравнял счет, а уже после заключительного перерыва дубль Брэндона Боченски и гол Мэттью Фрэттина позволили "Барысу" взять верх над соперником из Нижнего Новгорода и повести в серии 1:0.

Вторая игра противостояния "Барыса" и "Торпедо" состоится 28 февраля также на площадке "Астаны", после чего серия переедет в Нижний Новгород.