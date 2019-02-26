Экс-сотрудник ФСБ и бывший работник "Лаборатории Касперского" осуждены за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и к 14 годам начальника отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, признав их виновными в государственной измене.

Как передает ТАСС, кроме этого оба должны выплатить штраф: Михайлов – 400 тысяч рублей, Стоянов – 150 тысяч.

Также решением суда Михайлов лишен звания "полковник запаса", а также орденов "За военные заслуги" и "За заслуги перед Отечеством".

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник ФСБ отказался от признательных показаний,

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что уголовное дело имеет гриф "секретно". По мнению следствия, обвиняемые, об аресте которых стало известно в январе 2019 года, передавали американским спецслужбам информацию, составляющую государственную тайну.