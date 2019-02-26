Режиссера Георгия Данелия вывели из комы

Состояние Георгия Данелия улучшилось. Режиссера фильмов "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Я шагаю по Москве" и "Кин-Дза-Дза!" медики вывели из состояния искусственной комы. 89-летний режиссер и сценарист попал в реанимацию с воспалением легких 24 февраля. После этого врачи ввели его в состояние медикаментозного сна.

Жена киномэтра Галина подчеркнула, что теперь есть все шансы на его выздоровление. Ранее состояние Георгия Данелия характеризовалось как стабильно тяжелое, отмечает "Интерфакс".

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Его отец был главным инженером Метростроя Москвы и СССР, мать – режиссером-постановщиком. Мама, а также дядя и тетя Данелии Михаил Чиаурели и Верико Анджапаридзе привили ему любовь к кино, повлияли на выбор будущей профессии.

Будущий мэтр кинематографии окончил сначала Московский архитектурный институт. Затем он проучился у Михаила Калатозова на Высших режиссерских курсах. И с 1959 года стал работать на киностудии "Мосфильм".

Данелия награжден Орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, "Знаком почета". Он лауреат премий "Золотой Орел" и "Ника". Его фильмы отмечены на кинофестивалях в Карловых Варах, Венеции, Каннах, Сан-Себастьяне.