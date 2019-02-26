Медведев поручил сделать социальные пособия более адресными

К середине апреля профильные министерства предложат изменения в законодательство с тем, чтобы социальные пособия получали люди, которые действительно в них нуждаются. Об этом сообщил в "Твиттере" премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На #ФорумСочи обсуждали использование новых критериев, по которым люди могут претендовать на социальные пособия. Чтобы их получали те, кто действительно нуждается. К середине апреля профильные министерства предложат соответствующие изменения в законодательство — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 26 февраля 2019 г.

Использование новых критериев, по которым люди могут претендовать на социальные пособия, обсуждалось недавно на Российском инвестиционном форуме в Сочи, напомнил премьер. Тогда Медведев отметил, что необходимо смотреть не только на уровень доходов, но и на уровень расходов граждан и учитывать эти факторы при распределении пособий и субсидий, передает телеканал "Россия 24".

Минтруду, Минфину, Минэкономразвития и ФНС России поручено в срок до 17 апреля 2019 года подготовить и представить в правительство предложения по внесению изменений в законодательство для совершенствования системы государственных социальных пособий (выплат). В частности, это касается, при необходимости, уточнения и расширения применения критериев нуждаемости (бедности).

В срок до 1 мая 2019 года Медведев поручил рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ проанализировать структуру денежных доходов населения и на основе этого анализа определить приоритетные меры по увеличению основных видов этих доходов. Результаты должны быть представлены в Минтруд и Минэкономразвития России. Текст поручений премьера опубликован на сайте правительства.