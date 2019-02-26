"Автомобилист" разгромил "Трактор" в первом матче Кубка Гагарина

В Екатеринбурге продолжился розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором "Автомобилист" одержал уверенную победу над челябинским "Трактором". Встреча между представителями Восточной конференции КХЛ завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Фактически подопечные Андрея Мартемьянова выиграли матч за восемь минут. В промежуток с 13 по 21 минуту они поочередно забили три безответные шайбы и уже не упустили победу. До конца поединка голов зрители больше не увидели.

Победу "Автомобилисту" принесли точные броски Найджела Доуса, Дэна Секстона и Анатолия Голышева. В итоге хоккеисты из Екатеринбурга повели в противостоянии со счетом 1:0. Следующий матч между соперниками состоится также на Урале 28 февраля.

Напомним, что ранее в Кубке Гагарина "Барыс" также оказался негостеприимным по отношению к нижегородскому "Торпедо", также одолев своего соперника с разницей в три шайбы.