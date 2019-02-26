Двойники лидеров уже целуются во Вьетнаме: Киму нужно больше, чем "честное слово" Трампа
До начала важного для мировой политики события — саммита США-КНДР – остаются часы. Вторая по счету встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына начнется в 5 утра по Москве. Оба лидера уже прибыли в столицу Вьетнама — Ханой. Лидер КНДР, как показали распространенные в сети снимки, во время пути много курил. А его телевидение уже сейчас подробно освещает этот визит. Раньше подобного не происходило.
Бронированный лимузин Ким Чен Ына в сопровождении кортежа мотоциклистов выезжает из гостиницы и направляется в сторону северокорейского посольства во Вьетнаме. По обе стороны оцепленной дороги его приветствуют толпы ханойцев. В центре вьетнамской столицы — полицейские БТРы, военные и бойцы спецназа с автоматами.
Отель Melia в самом центре Ханой станет в эти дни местом проживания Ким Чен Ына. Все подъезды к нему заблокированы, посторонних внутрь не пускают. Северокорейский лидер разместился на самом верху — на 22-м этаже башни в люксовом номере площадью в 165 квадратных метров. Дональд Трамп выбрал себе другое место — отель Mariott в деловом квартале Ханоя, примерно в 10 километров.
Первые кадры Ким Чен Ына на его пути во Вьетнам: лидер КНДР закуривает во время короткой остановки, прежде чем его бронепоезд пересечет вьетнамо-китайскую границу. Женщина с хрустальной пепельницей — младшая сестра Ким Ё Чжон, как и на первой встрече с Трампом в прошлом году, она неотлучно сопровождает брата.
70-часовой вояж по железной дороге заканчивается на приграничной станции Донг-Данг. Камера фиксирует момент, когда следом за Кимом бросается замешкавшийся член делегации КНДР. Это переводчик, выражение его лица говорит само за себя. От станции лимузин вождя отправляется в окружении синхронно бегущие крепких людей в штатском.
В Ханое приближение саммита ощущается на каждом шагу. У Западного озера недалеко от монумента со стоящей на коленях фигурой американского летчика — здесь в 1967 году был сбит Джон Маккейн — теперь можно встретить такое: "Ким" в красной бейсболке Трампа обещает "сделать Америку опять великой ".
"Мне кажется, если бы Ким был гражданином США, он бы стал большим поклонником Дональда Трампа. Я хочу, чтобы они помирились. Соединенные Штаты должны снять санкции с Северной Кореи, потому что от них страдают простые люди", — считает продавец этих футболок Као Минь Туан.
Трамп и Ким — в кулинарном варианте. Здесь подают бургеры — говяжий и курино-свиной "Ким Чен Ям" (в переводе — Ким Чен Ням). Совладелец ресторана — британец, приехавший сюда три года назад, сам придумал рецепт.
"Это у нас Дональд Трамп, Dirty Дональд, а это — Ким Чен Ям", — поясняет британец.
- Чем они отличаются? И почему господин Дональд — грязный?
"Отличие в том, что в этих бургерах использованы вкусы и ингредиенты, которые представляют каждую из этих стран. У грязного Дональда — вы видите, он очень большой, жирный, как они любят — двойная порция сыра, бекона и говядины, хрустящие жареные соленые огурцы и немного русского соуса... Почему мы назвали его грязный? Просто этот бургер довольно большой, и вы не сможете его съесть, не запачкавшись", — поясняет генеральный менеджер ресторана Грэг Кларк.
- То есть — ничего обидного?!
- Конечно, нет.
Еще только в эти дни в Ханое можно попробовать коктейль из смеси "Бурбона" и корейской водки соджу под названием по созвучию с "Человеком-ракетой", которым Трамп называл Кима в период обострения отношений, а также заказать фирменную стрижку на выбор — под президента Трампа или под маршала Кима. Вторая здесь популярнее. Правда, в случае с лидером КНДР власти Вьетнама ведут себя более бдительно. Австралийца по имени Говорад Экс, который во время первого саммита в Сингапуре был задержан полицией для допроса, на этот раз вообще досрочно выдворили из страны. А вот двойнику Трампа в образе президента США разрешили остаться в Ханое.
"Мне кажется, возможно, у северных корейцев просто не достает чувства юмора", — предполагает двойник Трампа Говард Экс.
"Ну, а мы здесь для того, чтобы сделать политику великой опять, точнее — комедию великой опять", — добавляет Рассел Уайт.
В самой КНДР поездка Ким Чен Ына освещается с беспрецедентным размахом. Раньше о таких визитах северокорейской телевидение сообщало постфактум, теперь же — не просто подробные репортажи с колес. Впервые в новостях слово дают простым жителям страны, и те горячо клянутся работать еще усерднее, чтобы встретить "уважаемого руководителя Ким Чен Ына" "отчетами о полных гордости трудовых победах".
Дональд Трамп и Ким Чен Ын первую встречу проведут вечером 27 февраля во время неформального ужина. Основные переговоры пройдут 28 февраля в отеле Sofitel Legend Metropol недалеко от гостиницы Кима.
Говорят, инициатива провести второй саммит именно во Вьетнаме исходила от США. Мол, пусть Ким Чен Ын посмотрит, какое будущее ждет КНДР, если она, также как и некогда непримиримый враг Америки Вьетнам, будет дружить с Соединенными Штатами.
Правда, у Вьетнама никогда не было ядерного оружия, а отказываться от него Ким Чен Ын готов лишь в обмен на надежные гарантии безопасности, которые с точки зрения Северной Кореи должны представлять из себя нечто большее, чем просто "честное слово" Дональда Трампа.
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