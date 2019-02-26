Ситуацию в Венесуэле обсудит Совбез ООН, а на мосту Симона Боливара снова стреляют

Уже через час в Нью-Йорке состоится заседание Совбеза ООН, где будут обсуждать ситуацию в Венесуэле. Созвать встречу предложили США. Вашингтон требует признать полномочия самозваного президента Гуайдо. О том, что Штаты будут поддерживать любые действия против законных властей Венесуэлы, говорилось и на съезде стран Группы Лимы в столице Колумбии. США в эту организацию не входят, но именно американский вице-президент Пенс задавал тон на собрании в Боготе. И сегодня же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Пентагон готовит военное вторжение в Венесуэлу, перебрасывая в регион спецназ. Тем временем на границе Колумбии и Венесуэлы на мосту имени Симона Боливара вновь раздались выстрелы.

Военные Венесуэлы стараются как можно дальше оттеснить провокаторов. Раньше они баррикадировались за контейнером возле остова сожженного в субботу грузовика, на котором сюда пытались ввезти гуманитарную помощь. Видно, что произошло настоящее побоище: улица полностью засыпана камнями.

Также молодчики начали применять зажигательные смеси — об этом говорят оставшиеся элементы от коктейлей Молотова. Со стороны Колумбии — десятки ребят крепкого телосложения. У многих закрыты лица — шарфами, масками.

Несколько минут — и военные Венесуэлы оттесняют провокаторов с моста. Вдруг со стороны Колумбии появляются люди в полной экипировке. Это правоохранители. Отсюда на переговоры отправляют военного генерала.

А начиналось все куда спокойнее. Поначалу активисты подходили со стороны Колумбии с поднятыми руками и пытались докричаться до военных. Вот парень, обливаясь слезами, убеждает венесуэльскую сторону, что раньше тоже поддерживал Мадуро, но мнение изменил. Их позиция — нужно разрешить ввозить американскую помощь в Венесуэлу.

Венесуэльские командующие то и дело выходят к манифестантам, чтобы поговорить мирно. На кадрах видно, как венесуэльские военные даже несут пакет с бутербродами на ту сторону. Однако результатов это не дало. Через некоторое время камни полетели в военных снова.

Молодчики взбираются на столб и пытаются отломать камеру наблюдения, которая следит за всем, что происходит на мосту. Здесь, на пересеченной местности, они разожгли костер, который затягивает дымом полицейских. Сейчас здесь тоже работают военные, которые высматривают те единицы, которые пытаются пройти сквозь кусты.

Ситуация в приграничных районах ухудшается каждый день. В регионе перестали работать заправки, перемещаться между городами и поселками почти невозможно. Международные информагентства сообщают, что люди ждут возможности заправиться, ночуя прямо в машинах.

В Каракасе съемочная группа американского испаноязычного телеканала Univision была задержана во время интервью с Николасом Мадуро. По версии американского телеканала, Мадуро не понравились вопросы журналистов, в связи с чем он прервал интервью. После у журналистов изъяли камеры, мобильные телефоны, само интервью и задержали на два часа.

"Интервью закончилось минут через 15. Я спросил его о недостатке демократии в Венесуэле, попросил прокомментировать сообщения о насилии, пытках, политзаключенных. А когда я показал Мадуро видео, на котором молодые люди ищут еду в помойках, он потребовал остановить интервью", — рассказал журналист Univision Хорхе Рамос.

Ситуацию прокомментировал и министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес.

- Через Мирафлорес прошли сотни журналистов. Мы достойно общались с ними — как с людьми, которые прибыли для выполнения журналистской работы. Мы не участвуем в дешевых шоу!

Накануне появилась информация, что семь венесуэльских военнослужащих за последние два дня перешли границу с Бразилией, однако большинство военных — по-прежнему на стороне Мадуро. Действующий президент Венесуэлы выразил готовность сесть за стол переговоров с американской стороной, а не решать вопросы путем "холодной войны".