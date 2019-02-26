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Ситуация на Украине 36 минут назад
Ляшко призвал расстрелять Порошенко за коррупцию, Савченко пригрозила майданом
Президент Украины Порошенко запретил наблюдателям из России приезжать на предстоящие в марте выборы главы государства. И сразу же подписал ещё один указ, пригласив в страну американских и британских военных. Формально — для обучения украинской армии. Но зарубежная поддержка сейчас нужна самому Порошенко. Оппоненты уже грозят импичментом, а общение с избирателями приводит всё к новым скандалам. На этом фоне Надежда Савченко из тюрьмы грозит президенту Украины третьим майданом — причём на русском языке.
Тимошенко наступает: ход предвыборный. Она уже грозила Порошенко отставкой в июне 2017-го. Но в стране 20 лет не могут принять закон об импичменте. Даже если глава государства погряз в коррупционных скандалах.
"Через "Ленинскую кузницу" действующего президента проводились сделки по ввозу в Украину контрабандой запасных частей из Российской Федерации — с откатами, с отмыванием, с обналичиванием денег по ценам в 2-4 раза дороже, чем даже они закупали", — проинформировала мировую общественность Юлия Тимошенко, кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина".
Депутаты Рады из телевизора узнали, что верховный главнокомандующий уже пять лет зарабатывает на войне. Его друг — "смотрящий" за оборонкой — Олег Гладковский запчасти для ремонта военной техники завозил из России.
"Старая техника по документам ремонтируется, но в таком же сломанном состоянии опять поставляется в войска. 100% это не может происходить без ведома власти, это просто невозможно ", — заявил Юрий Бойко, кандидат на пост президента Украины, депутат Верховной рады.
Порошенко заработал на этом около 100 миллионов гривен. То есть пять лет президент цинично обворовывал нищий украинский народ, прикрываясь патриотичными лозунгами.
"Это большое преступление и государственная измена, за которую Порошенко надо расстрелять!", — заявил Олег Ляшко, кандидат на пост президента Украины, лидер Радикальной партии.
Порошенко обороняется и надеется на своих американских друзей. США формально демонстрирует свою поддержку. Даже пригнали в одесский порт ракетный эсминец Donald Cook. Всего на три дня.
Президент лакейской для США страны был приглашен на борт эсминца. Красная ковровая дорожка оказалась коротковатой. Но Порошенко это не смутило. Он дружески похлопал Волкера по плечу. Встреча на палубе американского корабля, чтобы было понятно: кто тут — гость, а кто — хозяин.
"Я хочу передать слова решительной поддержки от президента Трампа и госсекретаря Помпео. И эта поддержка не только безопасности Украины, но и политическим принципам демократии", — сообщил Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины.
Вот демократичный президент едет в Львовскую область встречаться с шахтерами. Им с декабря прошлого года не платят: они объявляли голодовку, бастовали в шахте под землей и у стен областной администрации.
Порошенко приехал к людям с улыбкой, но без денег. Его фирменный возглас "Дякую!" восприняли как насмешку.
"Дякую, дякую! — Попросите, чтобы выплатили долги! Пусть выплатит долги! — А мы рассчитались с долгами".
Фраза обрывается — это охранник выбивает из рук шахтера телефон. Порошенко достанут и на сцене: вопрос из толпы — о задержке зарплат горнякам. Долги перед рабочими превысили 4,5 миллиона долларов.
Президент отвечает грубостью: "Ты такой же шахтер, как я балерина!"
Он и, правда, будет пританцовывать, неуклюже поводя плечами. Не балет, конечно, самба. Это он уже на встрече с молодежью рассказывает анекдот про кубинцев, которые не работают, а только танцуют.
"Собрали митинг, выступает Фидель: "Давайте работать, самбе нет! Давайте работать, самбе нет!" И площадь: "Давайте работать, самбе нет".
Порошенко и танцует, и юморит. А комик Владимир Зеленский всерьез предлагает выбирать премьера и министров через Интернет.
"Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови, потому что контрабанда из России — можно, беушные запчасти в обмен на жизни наших солдат — можно, конфеты — можно", — говорит Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины.
Тимошенко решила не ограничиваться скандалом в оборонке. И разоблачила газовую схему украинской власти. Обнажила еще одну ложь президента, который любит рапортовать о том, что отказался от закупок российского газа.
"На Украину все пять лет идет газ российского происхождения. Они транспортируют этот газ по документам "через Марс", потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров", — рассказала она.
Надежда Савченко, которую выкинули из предвыборной игры, за битвой украинских магов наблюдает из камеры СИЗО. Она дала интервью журналисту Гордону прямо в зале суда.
"Я буду говорить на русском, потому что так меня поймет больше людей. — Ты хотела взорвать пол-Киева? — Да, я хотела. Но "хотеть и сделать" — не одно и то же. Но не пол-Киева, мы говорим только о Верховной раде. И у нас об этом говорят все люди на кухне".
У нее свой карточный расклад: она не верит Порошенко, который не может выиграть, но вполне может нарисовать себе победу. Не верит Тимошенко, которая так боролась за ее свободу, когда Савченко сидела в российской тюрьме. Узница предрекает третий майдан, к тому времени она и сама уже освободится.
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