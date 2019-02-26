Виновник резонансной аварии в Москве фиктивно оформил машину на знакомого
В Москве задержан виновник ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло прошлой ночью на юге Москвы. Один пассажир погиб, ещё двое попали в больницу. Автомобиль, нарушавший правила движения, врезался в автобус, и тот на полном ходу протаранил фонарный столб.
Проспект Андропова. Вечер. 901-й автобус едет в сторону области. Внезапно его подрезает "мерседес".
Удар такой силы, что столб разрывает переднюю часть автобуса пополам. В салоне — водитель и девять пассажиров. Троих с серьезными травмами с места аварии экстренно госпитализируют.
"Спокойно возвращалась домой, и в какой-то момент автобус очень резко вывернул вправо, резко затормозил и ударился в столб освещения. Потом я потеряла сознание и очнулась уже в скорой", — рассказала Марина Мельниченко, пострадавшая.
Другой пострадавший, 25-летний Денис Костюченко находится в реанимации института Склифософского. Еще одного пассажира , 64-летнего Александра Михайлова врачам спасти не удалось.
Всё произошло на пересечении проспекта Андропова и Коломенского проезда. 901-й автобус следует здесь прямо, а водитель "мерседеса" решил внезапно перестроиться со второй полосы направо. Он врезался в "ЛиАЗ" и автобус отбросило на мачту освещения.
За рулем "мерседеса" был 23-летний гражданин Таджикистана Фируз Мирзоев. Злостный нарушитель.
"С августа 2018 года у него 86 штрафов за нарушение ПДД", — сообщила Анастасия Писарь, пресс-секретарь Центра организации дорожного движения.
Как нам удалось выяснить, "мерседес" Мирзоев купил несколько месяцев назад. Как гражданин иностранного государства поставить автомобиль на учет здесь не мог. Поэтому фиктивно оформил машину на знакомого.
"Он купил машину, ездил без переоформления. Страховки нет у него", — рассказал Фархад, бывший владелец "мерседеса".
Мирзоева задержали прямо на месте и сразу отправили на медицинскую экспертизу. Результаты пока не обнародованы.
"Возбуждено уголовное дело, водитель иномарки задержан в порядке 91-й статьи уголовно-процессуального кодекса РФ", — проинформировала общественность Любовь Высоцкая, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД Москвы.
В ближайшее время суд должен решить вопрос с арестом Мирзоева. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Отдельный вопрос по поводу возмещения ущерба. Новый "ЛиАЗ" стоит около 10 миллионов рублей. После аварии автобус восстановлению уже не подлежит. Кроме того, свои иски к виновнику ДТП готовят пострадавшие.
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