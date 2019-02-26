Массовая драка в магазине началась из-за отказа продавать алкоголь после 11 вечера

Один раненый и двое задержанных — таков итог массовой драки в одном из московских продуктовых магазинов. В рукопашной сошлись продавцы и покупатели. Вначале в ход пошли кулаки, затем корзины для продуктов, а потом один из участников схватился за нож.

Ничего себе, сходили в магазин... В драке участвуют больше десяти человек. Персонал против покупателей. На кадрах с камеры слежения не видно, кто нанёс первый удар, но стычка ожесточённая.

"Ой, он уже здесь его порезал!"

Это уже продавцы магазина пересматривают съёмки драки. Видно — в ход идут и кулаки, и металлические корзины для продуктов. А вот нож в руках одного из посетителей. Причём, он активно размахивает им в толпе. Этот же человек чуть позже сидит на полу. По всей видимости, со связанными руками.

"Так себя не веди. — Я себя нормально веду. — Как нормально, взял, человека пырнул? — Не снимай меня".

Утром на месте никаких следов ночного происшествия. Обычный сетевой магазин, довольно оживлённый. Ничем не отличается от массы таких же. Что случилось, даже с глазу на глаз никто из сотрудников магазина не рассказывает. Но постоянные покупатели говорят, что здесь часто бывает неспокойно.

"Здесь собираются пьяные компании, это точно. Бомжи собираются, могут пойти туда и что-то спрятать", — говорит пожилая женщина.

"Компаний тут много, да. Потому, что тут пивной магазин. Очень много воруют", — рассказала девушка.

Вот и компанию молодых людей охрана, якобы, попыталась досмотреть, заподозрив, что выносят продукты и алкоголь мимо кассы.

"Если охранники подозревали их, они ни в коем случае не имели права организовывать какие-то досмотры, просмотры личных вещей. Они могли лишь их придержать и то, не применяя никакой силы, до приезда сотрудников полиции", — сообщил Сергей Матушкин, адвокат.

Но, по словам сотрудницы, которую удалось разговорить, молодых людей не ловили за кражу, им отказались продать алкоголь после 11 вечера. И убеждали уйти.

"Здесь все сотрудники хорошие. Вывеска была, что в одиннадцать магазин закрывается на переучёт. Их просили, чтобы они вышли, они начали буянить. Ну, молодые, по двадцать лет им. — Пьяные? — Вот этого мы не знаем. — Они якобы пытались что-то украсть? — Возможно".

Как минимум один сотрудник магазина вынужден был обратиться к врачу. Об этом говорится в заявлении самой торговой сети.

Насколько сильно пострадали охранники, нам никто не готов сказать, поскольку все сотрудники, которые присутствовали при инциденте сегодня взяли выходной. Они работали в ночь и сегодня утром сменились.