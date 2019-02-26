Криштиану Роналду откроет центр по пересадке волос

Лидер сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду откроет в Мадриде клинику по пересадке волос. Руководить учреждением будет невеста футболиста Джорджина Родригес.

Клиника откроется 18 марта. В ней будут работать 150 специалистов, которые будут выполнять по 150 операций в день. Стоимость одной операции – 4000 евро, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Я живу не только футболом. Еще я увлекаюсь здравоохранением, технологиями и исследованиями и планирую развивать их. Первая клиника будет открыта в Мадриде, где я прожил 10 лет", — заявил Криштиану Роналду.