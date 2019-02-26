Канадский магазин сутки проработал без продавцов и охраны

Руководство магазина Food Basics в канадском городе Кингстон забыло запереть его на праздники. В результате супермаркет сутки простоял открытым без кассиров и охраны. Как ни странно, за это время не было совершено ни одной кражи, сообщает Kingstonist.

Инцидент произошел в День семьи, ежегодный праздник, когда почти никто в городе не работает.

Как позже рассказали журналистам представители магазина, покупатели вели себя по-разному. Одни заходили в пустой супермаркет, как будто так и надо, другие, увидев, что внутри никого нет, не решались переступить порог. Они стояли снаружи и пытались понять, что происходит.

В какой-то момент один мужчина вышел из Food Basics с пакетом помидоров. Его спросили, заплатил ли он за них. Канадец ответил, что да – оставив деньги на кассе.

В какой-то момент один из посетителей магазина вызвал полицию. Стражи порядка связались с руководством Food Basics. Менеджеры с удивлением констатировали, что из супермаркета ничего не пропало.