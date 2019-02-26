Вандалы обезглавили 800-летнего крестоносца и осквернили 400-летнюю монашку

В крипте церкви святого Михана в Дублине произошло чрезвычайное происшествие. Крипта серьезно повреждена. Несколько мумий, включая 400-летние останки монахини, осквернены. Также было перевернуто тело 800-летнего крестоносца. А его голова отделена от тела и похищена.

Отсутствие головы у крестоносца заметил туристический гид, сообщает РИА Новости. Он открывал церковь для посетителей, когда заметил неладное. Есть опасения, что открытый воздух может оказать разрушительное воздействие на древние останки.

Архидьякон церкви Ирландии Дэвид Пирпойнт сильно расстроен тем, что церковь вновь стала объектом вандализма. Последний раз вандалы атаковали церковь святого Михана в 1996 году.

Церковь Святого Михана – это небольшая католическая церковь, расположенная в западном пригороде Дублина – городке Килмейнем. Отличительная черта церкви XVI века — красивые окна, оформленные Гарри Кларком. Еще более она знаменита своими подземельями, в которых тела сохраняются нетленными сотни лет даже в открытых каменных гробах.