ЦСКА уверенно победил "Витязь"

В Москве стартовала серия 1/8 финала Кубка Гагарина между московским ЦСКА и подольским "Витязем". Армейцы уверенно выиграли первый матч с результатом 4:0.

Первый период прошел с преимуществом ЦСКА, но не принес перевеса ни одной из сторон. Держались гости во второй 20-минутке. Только на 35 минуте Михаилу Григоренко удалось переиграть вратаря "Витязя" Йони Ортио. Через минуту с небольшим Максим Шалунов удвоил преимущество ЦСКА. В третьем периоде Константин Окулов и Андрей Светлаков забросили по шайбе и установили окончательный счет – 4:0.

ЦСКА выиграл первую встречу и повел в серии 1:0. Следующий матч 28 февраля в Москве.