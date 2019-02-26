РФ настаивает на ликвидации небезопасного лагеря для беженцев в Сирии

Россия настаивает на немедленной эвакуации беженцев из сирийского лагеря Рукбан, который должен быть расформирован.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил российский постпред Василий Небензя.

Он отметил, что ситуация в лагере сложилась катастрофическая, но люди не могут покинуть данную территорию из-за угроз со стороны боевиков, даже несмотря на открытие сирийским правительством при поддержке России двух гуманитарных коридоров.

По словам Небензя, опрос, проведенный в лагере побывавшими в лагере сотрудниками ООН, показал, что 95% беженцев хотят покинуть Эр-Рукбан, при этом 80% из них желают вернуться на подконтрольные Дамаску территории.

Лагерь, в котором находятся около 40 тысяч человек, в основном, женщин и детей, расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, неподалеку от американской военной базы. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны.