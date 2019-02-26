"Спартак" нанес поражение СКА в Санкт-Петербурге

В розыгрыше Кубка Гагарина первая неожиданность. В первом матче 1/8 финала СКА принимал московский "Спартак" и проиграл 0:2.

Обе шайбы были заброшены спартаковцами в конце первого периода. На 18 минуте Робин Ганзл реализовал численное преимущество, а 20 секунд до перерыва Мартиньш Круминьш также в большинстве второй раз поразил ворота армейцев.

Впереди у СКА оставалось 40 минут встречи, но все попытки петербуржцев отыграть хотя бы один гол оказались тщетными. Выше всяких похвал сыграл вратарь красно-белых Юлиус Гудачек. "Спартак" выиграл 2:0 и повел в счете 1:0. В четверг соперники сыграют второй матч снова в Санкт-Петербурге.