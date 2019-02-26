В Японии самого маленького мальчика в мире перевели из больницы домой

Японским врачам удалось выходить ребенка, чей вес при рождении составил всего 268 граммов. Мальчик появился на свет в Токио в августе 2018 года. Почти за полгода малышу удалось набрать около трех килограммов, сообщает CBN.

В Японии вероятность выживаемости младенцев, которые при рождении весят меньше килограмма, составляет примерно 90 процентов. У детей, которые появляются на свет весом меньше 300 граммов, шансы выжить значительно ниже, особенно, у мальчиков.

Ребенка официально признали младенцем с самым маленьким в мире весом при рождении, которому удалось выжить.

Неназванного малыша-рекордсмена получилось спасти благодаря врачам из токийского университета Кэйо. В настоящий момент мальчик находится дома с родителями.

Предыдущий рекорд в столь незавидной категории принадлежал мальчику из Германии, который появился на свет в 2009 году. Его вес составлял 274 грамма.