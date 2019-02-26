По делу Арашуковых задержаны еще двое подозреваемых в масштабном хищении

Следствие по делу Арашуковых задержало еще двух подозреваемых — руководителей ставропольских предприятий.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам речь идет о бывшем гендиректоре ОАО "Ессентукская Теплосеть" Замире Борисове, который сейчас занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО "Газпром газораспределение Ставрополь" и исполняющем обязанности директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирине Валешной.

Их подозревают в том, что они получали деньги от промышленных потребителей газа.

32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации по обвинению в организации убийства двух человек, давлении на свидетеля и участие в преступной группировке, которую по версии следствия возглавлял его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков.

Позднее они и еще пятеро фигурантов были арестованы – по обвинению в хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".