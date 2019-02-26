Билл Гейтс рассказал посетителям анонимного форума о любимых сериалах

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал пользователям популярного интернет-форума Reddit о своих любимых сериалах. Миллиардер регулярно дает публичные интервью посетителям "Реддита", сообщает CNBC.

Миллиардер признался, что обожает смотреть телешоу с женой и сыном.

"Вместе с Мелиндой мы обычно смотрим "Миллион мелочей", "Это мы", "Кремниевую долину", — отметил Гейтс.

С сыном бизнесмен смотрит сериал, который кажется его супруге слишком жестоким.

"Это "Американцы", он подойдет не всем", — написал основатель Microsoft.

В одиночку Гейтс любит провести час-другой, смотря "Миллиарды", "Нарко", "Огни ночной пятницы", "Обмани меня", "Черное зеркало" и "Американского вандала".

Миллиардер посетовал, что сегодня выпускают слишком много хороших сериалов, и за всеми уследить невозможно.