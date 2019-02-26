Нил Леннон возглавил "Селтик"

Новым тренером чемпиона Шотландии "Селтика" назначен североирландский специалист Нил Леннон. Он заменил на этом посту своего земляка Брендона Роджерса, который в свою очередь стал тренером английского "Лестера".

47-летний Нил Леннон хорошо знаком с "Селтиком". С 2000 по 2007 годы он выступал за клуб на позиции полузащитника, а с 2010 по 2014 возглавлял команду. Нил пять раз выигрывал с "Селтиком" чемпионат, как футболист, и два раза, как тренер. В последнее время Леннон тренировал "Хайберниан" из Эдинбурга.

Контракт Леннона рассчитан до конца сезона. Помогать ему будут Джон Кеннеди и Дэмьен Дафф.