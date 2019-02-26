В ЛНР задержан украинский диверсант

По информации представителя Народной милиции ЛНР, в Донбассе в районе населенного пункта Золотое украинской диверсионно-разведывательной группой была предпринята попытка проникновения на территорию Луганской народной республики.

После открытого заградительного огня диверсанты спешно отступили, понеся потери, передает "Интерфакс". Один из украинских военных, потеряв ориентацию, двигался в направлении позиций Народной милиции, и был задержан. Ему была оказана медицинская помощь, жизни задержанного ничто не угрожает.