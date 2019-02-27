Президенты России и Турции провели телефонный разговор

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили подготовку к восьмому заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Этот саммит, как планируется, пройдёт в апреле в Москве. Во время телефонного разговора российский президент также поздравил своего турецкого коллегу с 65-летием и отметил его большой личный вклад в развитие двусторонних отношений, сообщает телеканал "Россия 24".