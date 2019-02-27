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27 февраля 201900:30 Юлия Шустрая

Глава МЧС Евгений Зиничев посетил Приморье

Евгений Зиничев поручил акцентировать внимание всех профильных служб на предупреждение и профилактику лесных пожаров в Приморье. Там из-за малоснежной зимы отмечаются ранние возгорания. Эту тему министр обсудил во Владивостоке на совещании с участием главы Приморья Олега Кожемяко.

Термоточки, они же – возгорания, для Приморья одна из главных сезонных проблем. С ее обсуждения началось координационное совещание министра МЧС Евгения Зиничева с губернатором Приморского края. В этом году пожароопасный период в регионе начался раньше обычного — первые очаги были зафиксированы в начале января. Всего природных пожаров было уже более 140, но 97% от этого числа ликвидировали в течение суток. Теперь важно работать на предупреждение — оповещать население, укомплектовывать штаты пожарных частей и лесных хозяйств.

"Цель поездки и была посмотреть, как вопросы решаются. В целом, как я понимаю, и как мы увидели, субъект готов к этому периоду, но между тем остаются вопросы — это нехватка резервов, материальных средств, финансовых средств", — отметил Евгений Зиничев, министр МЧС России.

По второй сезонной проблеме Приморья – половодью, прогнозы в этом году очень обнадеживающие. Этой зимой осадков в регионе было очень мало. Уже сейчас во Владивостоке, например, нигде не увидишь снега. А к реагированию при работе с разливом рек уже готовы более 12000 человек, около 300 единиц техники и 7 групп подрывников. К тому же, на территории всей России и Приморья в частности уже работает новая система прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а это значит, что с грядущим половодьем можно работать не на ликвидацию последствий, а на предупреждение — своевременное ослабление покровов на реках, например.

"Мы заблаговременно определяем толщину льда, мы заблаговременно определяем водность рек, мы заблаговременно определяем и получаем долгосрочный прогноз. Мы имеем архивные данные космического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, которые позволяют нам видеть процессы, которые происходят выше-ниже по течению, то, что происходит в горном кластере", — заявил Виктор Яцуценко, врио заместителя министра МЧС России.

После совещания министр отправился в академию МЧС. Учреждение сравнительно новое — в прошлом году был только первый выпуск. В 2019 году ВУЗ выпустит уже около сотни специалистов. Так же академия даёт начальное профессиональное образование и занимается переподготовкой специалистов.

Следующая остановка — новое Управление МЧС по Приморскому краю. Пока здесь только голые стены, но на них уже большие планы. Здесь разместятся новые сотрудники, будут организованы пресс-центр и, что самое главное — начнёт работать служба "одного окна".

"С учетом того, что у нас по решению министра, численность группировки добавлена. В наши подразделения придут и пожарные, и спасатели, и в наши территориальные подразделения надзорной деятельности. Будут приняты на службу сотрудники, которые будут выполнять, в том числе, и на удаленных территориях задачи", — доложил Роман Чурсин, врио начальника главного управления МЧС по Приморскому краю.

Расширение штата МЧС на Дальнем Востоке — мера необходимая, регион активно развивается. Здесь сейчас огромное количество строек, рост населения и все вытекающие из этого последствия. Добавить к этому стоит и сложный климат. Так что количество сотрудников министерства в Приморском крае чрезвычайных ситуаций, скорее всего, будет и дальше расти.

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