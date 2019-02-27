Бывший юрист Дональда Трампа лишился звания адвоката

Судебные власти Нью-Йорка приняли решения отозвать у Майкла Коэна разрешение на адвокатскую практику. Раннее Коэна признали виновным в даче ложных показаний Конгрессу, а также в организации выплат отступных двум женщинам, утверждавшим, что они имели любовные связи с Дональдом Трампом. Коэна в итоге приговорили к трем годам лишения свободы, сообщает телеканал "Россия 24".