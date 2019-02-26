На Кубе разбился самолет ВВС страны

В кубинской провинции Артемиса примерно в 40 километрах от Гаваны разбился самолет ВВС страны. Пилот катапультировался, машина упала в безлюдной местности.

По предварительным данным, речь идет об истребителе МиГ-23 советского производства, сообщает РИА Новости.