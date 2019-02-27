В Санкт-Петербурге состоялась премьера "Мессы поминовения", посвященной Майе Плисецкой

В Мариинском театре состоялась мировая премьера "Мессы поминовения" Родиона Щедрина. Произведение было написано в 2018 году специально для хора а капелла. Партитура посвящена памяти супруги композитора, великой балерине Майе Плисецкой.

В безмолвии музыкальных инструментов словно лавина из голосов срывается со сцены. От мощи звука у слушающих замирает сердце. Щедрин выходит из зала на сцену, обнимается с дирижером, благодарит оркестр. Это произведение Родион Щедрин написал специально для хора а капелла. Уже через несколько минут после начала выступления — овации. Зрители встают, приветствуя композитора. В концертном зале Мариинского театра — мировая премьера "Месса поминовения".

В названии произведения – ключ к пониманию творческого замысла. Для Родиона Щедрина месса равно латинскому "миссио", послание. А поминает композитор свою возлюбленную, великую балерину Маю Плисецкую. С Родионом Щедриным они прожили в браке 57 лет.

Для Мариинки имя Майи Плисецкой значит многое. Балерина неоднократно выступала здесь на сцене, приезжала на концерты и оперы своего мужа. У фотографии легенды балета за кулисами всегда лежат живые цветы.

В программе концерта и знаменитая "Поэтория" Щедрина на стихи Андрея Вознесенского. Читает Евгений Миронов. Актёр живёт в Москве, композитор в Германии, поэтому репетировали это выступление лишь дважды.

За пультом симфонического оркестра сам Валерий Гергиев. С Родионом Щедриным их связывает многолетняя дружба. Вместе они создали не одну балетную и оперную постановку в Мариинском театре. Накануне на этой же сцене играли "Левшу".

На счету у Щедрина десятки опер, балетов, симфоний. Он написал партитуры для инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки. Его произведения критики единогласно называют гениальными, а самого композитора – классиком при жизни.