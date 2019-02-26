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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
США грозят Венесуэле новыми санкциями
Перед заседанием Совета Безопасности ООН по Венесуэле спецпредставитель США по этой латиноамериканской стране Эллиотт Абрамс заявил, что на этой и на следующей неделе Соединенные Штаты объявят о новых санкциях в отношении Боливарианской Республики.
Американский дипломат уточнил, что новые санкции затронут представителей венесуэльского "режима", передает ТАСС. Одновременно он отверг обвинения в подготовке Вашингтоном военной интервенции в Венесуэлу. По его словам, политика США заключается в том, чтобы максимально использовать дипломатию и экономическое давление.
Также Эллиот Абрамс сообщил, что США добиваются безопасного возвращения в Венесуэлу лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Он подчеркнул, что необходимо предпринять меры к тому, чтобы "временный президент" Гуайдо мог вернуться в страну добровольно и в условиях безопасности.
Как сообщалось, 23 января текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой страны его признали США, страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других стран. Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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