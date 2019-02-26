Дело Марии Бутиной: следующее заседание пройдет 28 марта

В США назначили дату нового заседания суда по делу россиянки Марии Бутиной. Оно пройдет 28 марта. Ожидается, что на нем Бутиной назначат дату вынесения приговора и решат, предстоит ли ей отбывать наказание на территории США или она будет депортирована в Россию. По словам адвоката Бутиной, вероятнее всего последний вариант.

"Мы надеемся, что ее депортируют сразу после вынесения приговора. Она признала вину, и теперь мы надеемся на это. И шансы на это хорошие", — отметил Роберт Дрисколл, адвокат Марии Бутиной.

В декабре прошлого года Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство. До этого момента на нее регулярно оказывали давление — держали в одиночной камере и ограничивали визиты российских дипломатов. Теперь же, как говорит отец, условия улучшились.