Радамель Фалькао собрался в "Милан"

Нападающий "Монако" и сборной Колумбии Радамель Фалькао может продолжить карьеру в "Милане". Футболист прибыл в Милан для проведения переговоров.

Радамель Фвлькао намерен летом сменить "Монако" на "Милан". Колумбиец отправился в Милан для переговоров с клубом. Если он завершатся успешно, что после завершения сезона 33-летний нападающий присоединится к новому клубу.

Фалькао прибыл в Милан из Ниццы и старался оказаться незамеченным. Для этого он натянул на голову капюшон, но был опознан журналистами.