В Польше стартует чемпионат мира по велоспорту на треке

В польском городе Прашкове начинается чемпионат мира по велоспорту (трек). В соревнованиях примут участие 390 спортсменов из 47 стран мира. Первенство продлится с 27 февраля по 3 марта.

Будут разыграны 20 комплектов наград -в командных гонках и командном спринте, гите, кейрине, индивидуальном спринте и индивидуальной гонке, скрэтче, омниуме, гонке по очкам, мэдисоне. Турнир начнется мужским командным спринтом и командной гонке.

Сборная России отправилась в Прашков в таком составе Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Наталья Антонова, Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Шейн Перкинс, Александр Шарапов, Екатерина Роговая, Тамара Дронова, Александра Гончарова, Анастасия Чурсина, Дарья Малькова, Глеб Сырица, Лев Гонов, Иван Смирнов, Дмитрий Мухомедьяров, Виктор Манаков, Артур Ершов, Мария Новолодская, Гульназ Бадыкова, Александр Евтушенко, Евгения Аугустинас, Максим Пискунов. Наибольшие шансы завоевать медали — в женских спринтерских дисциплинах, где выступят Дарья Шмелева и Анастасия Войнова.