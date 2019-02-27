"Сампдория" выкупила у "Ювентуса" вратаря Аудеро

Итальянская "Сампдория" выкупила у "Ювентуса" вратаря Эмилиано Аудеро за 20 миллионов евро. 22-летний голкипер ранее был арендован генуэзцами.

Вратарь молодежной сборной Италии Эмилиано Аудеро был арендован "Сампдорией" у "Ювентуса" в июле прошлого года. В нынешнем чемпионате Италии Аудеро сыграл 26 игр в составе "Сампдории" и пропустил 32 мяча.

Генуэзцы решили выкупить вратаря, и клубы пришли к согласию. "Сампдория" заплатила Ювентусу" 20 миллионов евро, а сам футболист подписал контракт на четыре года.