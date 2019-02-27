Василий Небензя: цель США – смена режима в Венесуэле

В ходе выступления в Совете Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя предостерег от реализации силового сценария смены власти в Венесуэле и призвал разблокировать венесуэльские активы в западных странах.

По словам российского дипломата, сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Боливарианской Республике было и остается не решение проблем Венесуэлы и не забота о ее народе, а смена режима, включая угрозы сделать это путем военной интервенции.

"Хотели бы предупредить от необдуманных шагов по реализации в Венесуэле военного сценария, о котором мы все чаще и чаще слышим. Они могут иметь самые тяжелые и непредсказуемые последствия и для региона, и для всего мира", — подчеркнул постпред.

Говоря о попытке доставки в Венесуэлу груза гуманитарной помощи, Василий Небензя назвал ее разыгранным Вашингтоном "гуманитарным шоу", передает ТАССС. По его словам, вместо лицемерной попытки ввезти помощь на 20 миллионов долларов, необходимо немедленно снять блокировку счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на сумму в 11 миллиардов долларов, так как эти средства были выделены правительством страны для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости.

Постпред России при ООН напомнил, что в течение последнего времени Вашингтон и Лондон ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах. "Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим", — подчеркнул он.

Кроме того, Василий Небензя напомнил собравшимся историю развития конфликта в Венесуэле, назвав незаконно объявившего себя временным президентом страны Хуана Гуайдо "самозванцем с улицы: "Для тех, кто отвлекался, я кратко напомню содержание предыдущих серий. В независимой латиноамериканской стране нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом страны и сразу же через несколько минут был признан США. Европейские страны и ряд латиноамериканских стран, поколебавшись, также признали этого субъекта президентом. Легитимный же лидер страны Николас Мадуро, по мнению этой группы стран, победил на выборах прошлой весной нечестно, поскольку оппозиция их бойкотировала".

Постпред Росси при ООН заметил, что то, что мы наблюдаем в настоящее время в Венесуэле, является надругательство над законом и конституционным правом. Он отметил, что параллельно в мире раздаются "вопли и стенания" об ужасающей экономической ситуации в Венесуэле, голодающих гражданах, галопирующих ценах и так далее. По его словам, обывателю внушают, что Венесуэлу надо спасать любой ценой ради ее же граждан, при этом тот факт, что с 2013 года в отношении данной страны действуют американские санкции, которые во многом являются причиной нынешней экономической ситуации, замалчивается. Ни слова не говорится и о том, что общий ущерб экономике страны от санкций оценивается в 345 миллиарда долларов.

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже более месяца — массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро начались 21 января. Как сообщалось, после начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США незамедлительно заявили о признании Гуайдо. В то же время, Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы, напоминает РИА Новости.