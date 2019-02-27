Оползень в Индонезии: под завалами оказались более 60 человек

На индонезийском острове Сулавеси под завалами, вызванными оползнем на незаконном золотодобывающем руднике, оказались более 60 человек.

По данным СМИ, в результате ЧП один человек погиб, передает ТАСС. К настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под завалов 13 человек.