В Москве начинается клубный чемпионат мира по пляжному футболу

В московском дворце "Мегаспорт" начинается розыгрыш клубного чемпионата мира по пляжному футболу. В соревнованиях примут участие два российских клуба – московские "Спартак" и "Локомотив".

Клубный чемпионат мира, или как его ещё называют Мундиалито, впервые пройдет за пределами Бразилии. Нынешний турнир – шестой по счёту. Соревнования проводятся с 2011 года. Чаще других – два раза победителем становился московский "Локомотив".

В турнире примут участие восемь клубов. В группе А сыграют московский "Спартак", БАТЭ (Белоруссия), "Спортинг" (Португалия) и "Фламенго" (Бразилия). В группе В Соперниками "Локомотива" будут "Брага" (Португалия), "Катания" (Италия) и "Леванте" (Испания).