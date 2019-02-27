Де Хеа не захотел продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не смог договориться со своим вратарем Давидом Де Хеа о продолжении контракта. Испанца не устроила финансовая сторона вопроса.

"Манчестер Юнайтед" предложил Давиду зарплату 20 миллионов евро в год. Если бы 28-летний испанец согласился с условиями контракт, он стал бы самым высокооплачиваемым вратарем мира. Но Давид отказался.

Нынешний контракт Де Хеа истекает в концt мая 2019 года. Если стороны не придут к согласию, то Давид станет свободным агентом.