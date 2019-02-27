27 февраля 201907:58
В ходе КТО в Нальчике ликвидирован боевик
В среду, 27 февраля, утром в Нальчике в ходе контртеррористической операции силовики уничтожили во время перестрелки одного из боевиков, блокированных в частном доме.
На предложение сдаться участники незаконных вооруженных формирований ответили отказом и открыли огонь по правоохранителям. Ответным огнем один из них был ликвидирован.
Как сообщалось, режим контртеррористической операции был введен на части территории Нальчика в ночь на среду, напоминает ТАСС.
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