В ходе КТО в Нальчике ликвидирован боевик

В среду, 27 февраля, утром в Нальчике в ходе контртеррористической операции силовики уничтожили во время перестрелки одного из боевиков, блокированных в частном доме.

На предложение сдаться участники незаконных вооруженных формирований ответили отказом и открыли огонь по правоохранителям. Ответным огнем один из них был ликвидирован.

Как сообщалось, режим контртеррористической операции был введен на части территории Нальчика в ночь на среду, напоминает ТАСС.