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27 февраля 201908:32

Вихлянцева завершила выступления на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

EPA

В американском Индиан-Уэллсе продолжается теннисный "челленджер". Российская теннисистка Наталья Вихлянцева потерпела поражение и вышла из борьбы за победу в турнире. Она проиграла китайской сопернице Ван Цян – первому номеру посева.

Первую партию Вихлянцева уверенно выиграла со счетом 6:2. Однако во втором сете 112 ракетка мира не смогла ничего противопоставить китаянке и уступила всухую – 0:6. Заключительная партия прошла в более упорной борьбе, но победа в сете (6:3), а вместе с ним и в матче была одержана Цян. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты

В третьем круге китайская теннисистка встретится с победителем пары Клэр Лю (США) – Мэнди Минелла (Люксембург).

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