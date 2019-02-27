Передача Радулова не спасла "Даллас" от поражения "Вегасу"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился матчем в Парадайсе, где "Вегас Голден Найтс" одержал крупную победу над "Даллас Старз". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "золотых рыцарей".

Любопытно, что хоккеисты "Вегаса" одержали волевую победу. На 12 минуте "звездные" открыли счет в матче, когда с паса россиянина Александра Радулова забил Роопе Хинц. Но позже "рыцари" смогли забить четыре шайбы подряд. Примечательно, что до 55 минуты встречи счет был ничейным (1:1), но в концовке хозяева поразили ворота соперника трижды и добились крупной победы.

Авторами шайб стали Макс Пасиоретти, забивший два гола, а также Нейт Шмидт и Брейден Макнэбб. Благодаря этой победе "Вегас" прервал неудачную серию из трех матчей и набрал 71 балл. С этими показателями клуб занимает 6 место в Западной конференции НХЛ. "Даллас" же с 67 очками располагается на 8 месте Запада.

В еще одном матче дня "Аризона Койотс" взяла верх над "Флоридой Пэнтерз" после серии послематчевых буллитов – 4:3. В составе "пантер" 16 минут 35 секунд сыграл российский нападающий Евгений Дадонов. За отведенное время россиянин нанес два броска по воротам, но отметиться результативными действиями он не смог.