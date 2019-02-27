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Провокации в Керченском проливе 46 минут назад
Следком России возбудил дела против сотрудников СБУ и украинской военпрокуратуры
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношение высокопоставленных сотрудников СБУ и военной прокуратуры Украины. Старший следователь службы безопасности и замруководителя надзорного ведомства в Одесской области обвиняются в том, что незаконно привлекли к ответственности российских военных, которые задержали в Керченском проливе украинские корабли.
Об этом объявила официальный представитель Следкома Светлана Петренко. Дела по части 2 статьи 299 Уголовного кодекса России возбуждены против старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко. Причина – их попытка привлечь к ответственности заведомо невиновных семерых граждан России из числа военнослужащих Минобороны России и Погранслужбы ФСБ России за задержание 24 украинских моряков, нарушивших российскую госграницу в Керченском проливе.
Александр Губский возбудил уголовные дела против россиян, обвинив их в совершении преступления, предусмотренное частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины. Это "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц". По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Это обвинение согласовал Роман Мрочко.
Провокация была устроена Киевом 25 ноября 2018 года. Тогда в российские воды без предупреждения вошли два бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Рейд украинских бронекатеров курировали два офицера СБУ, находившиеся на бронекатерах. Нарушителей госграницы задержали. Для задержания "Бердянска" пришлось даже открыть огонь. Три украинских моряка получили легкие ранения обшивкой бронекатера. Все украинские моряки были арестованы, катера и буксир доставлены к причалу в Керчь. Москва заявила, что не допустит новых украинских провокаций в Керченском проливе.
В Следственном комитете России подчеркнули, что никаких незаконных действия российские военнослужащие не совершали, они исполняли свой долг по охране российской госграницы, действовали в соответствие с нормами международного права и российского законодательства.
Российское следствие продолжит работу по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов Украины против российских граждан.
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