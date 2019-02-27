Спецпоезд "Сирийский перелом" привезет в Ростов военные трофеи

Спецпоезд "Сирийский перелом" привезет сегодня в Ростов военные трофеи. Жителям города покажут технику, оружие, различные виды вооружения — всего более 500 предметов. Всё это было изъято у незаконных вооруженных группировок, сообщает ГТРК "Дон-ТР".

По информации пресс-служба администрации города, для ростовчан подготовлена обширная культурная программа. Выступит ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова, артисты и музыканты ЦДРИ, а также Дома офицеров ЮВО. Всех желающих ждут на первой платформе железнодорожного вокзала в 15.45.

Патриотическая акция ко Дню Победы стартовала 23 февраля в Москве. Поезд проедет по 60 российским городам. Передвижная выставка сопровождается концертами. Кроме того, посетителей ждет полевая кухня.