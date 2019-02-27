Биатлонистка Васильева вызвана в сборную России на Кубок IBU после пропуска допинг-тестов

Союз биатлонистов России (СБР) огласил заявку мужской и женской сборной России на предстоящий этап Кубка мира, который состоится в эстонском Отепя. Соревнования биатлонистов состоятся 1 и 2 марта.

За женскую команду выступят Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева и Кристина Резцова. Примечательно, что Васильева получила вызов после того, как стало известно о грозящей ей двухлетней дисквалификации. Наказание грозит ей за пропуск трех допинг-тестов за последние три месяца.

У мужчин цвета сборной России будут защищать Сергей Корастылев, Спид Каримулла Халили, Кирилл Стрельцов, Максим Сучилов, Ильназ Мухаметзянов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков.