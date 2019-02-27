Путин поручил внести в законодательство ряд "ипотечных" изменений

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести в законодательство изменения, предусматривающие ипотечные каникулы для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля.

Ипотечные каникулы предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по жилищным кредитам. В этот период кредиторам будет запрещено требовать возврат долга и процентов. Кредиторы также не смогут обращать взыскание на заложенное имущество, если оно является единственным жильем заемщика. Срок выполнения этого поручения — 1 июля 2019 года.

Также глава государства поручил правительству до 25 марта внести поправки в законодательство о субсидировании ипотеки для семей с двумя и более детьми на весь срок действия кредитов. Также кабмину и ЦБ поручено принять меры для снижения ипотечной кредитной ставки до 8 процентов годовых и ниже. Первый доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — один раз в полгода.



Об ипотечных каникулах Путин заявил во время Послания Федеральному собранию 20 февраля.

"В жизни может случиться все и бывает все — и потеря работы, и тяжелая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения", — уверен глава государства.

Также он предложил продлить льготу для многодетных на весь срок действия ипотечного кредита. По оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей.