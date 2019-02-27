Камера зафиксировала момент неудачной посадки бизнес-джета в Шереметьеве

Застрявший в сугробе в аэропорту Шереметьево бизнес-джет Gulfstream G200 Galaxy во время торможения развернуло на взлетно-посадочной полосе, после чего он выкатился с дорожки. Об этом свидетельствует появившаяся запись с камеры наблюдения.

ЧП произошло в 12:43 в минувший вторник, 26 февраля, с самолетом авиакомпании Jet Air Group, который прибыл в Москву из Баку. На кадрах видно, как лайнер после приземления разворачивает на 180 градусов, он съезжает с ВПП и застревает в снегу. Судя по всему, стойка у бизнес-джета подломилась уже после того, как он оказался за пределами полосы.

В момент происшествия на борту находились три пассажира и два члена экипажа, никто из ни не пострадал. Следователи оценили полученные самолетом повреждения как существенные, из сугроба его вытаскивали с помощью автокрана.