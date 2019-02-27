Филиал Московской академии хореографии появится в Калининграде

Филиал московской академии хореографии появится в этом году в Калининграде. Об этом сообщила ректор высшего учебного заведения Марина Леонова. На прошедшей встрече главы региона Антона Алиханова обсуждались организационные вопросы. В том числе речь шла о выборе места, где филиал начнет работать.

Культурно-образовательное квартал создадут на острове Октябрьский, сообщает ГТРК "Калининград". Кроме филиала академии, здесь будут музейный, театрально-образовательный комплекс, жилые помещения, а также филиал Большого театра. Как сказала Марина Леонова, юные таланты есть везде, просто нужно помочь им получить профессиональное образование.

По плану строительство центра должно завершиться осенью 2020 года. Окончательное открытие кластера — 2023 год. Руководителем калининградского филиала станет солист Большого балета Артем Шпилевский. Прием на восемь бюджетных мест откроется уже весной. Ежегодно набираться будет 18 человек.