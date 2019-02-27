В Нальчике ликвидированы трое боевиков, планировавших теракт

В ходе контртеррористической операции в Нальчике ликвидированы трое боевиков.

В ночь на 27 февраля была получена информация о том, что в одном из частных домов Нальчика находятся трое вооруженных бандитов, членов религиозно-экстремистской группировки. Начальником республиканского управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции. Террористам было предложено сложить оружие и сдаться властям, но в ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета, личности ликвидированных боевиков уже установлены. По имеющимся данным, они готовили взрыв на территории Кабардино-Балкарии. На месте перестрелки были обнаружены автоматы и боеприпасы.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет, передает "Россия 24".